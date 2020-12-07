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Украинский экс-министр Юрий Грымчак заявил, что в настоящий момент нет никакого смысла пытаться добиться «освобождения» Донбасса военным путем. Однако он все же призвал бойцов ВСУ быть в постоянной готовности к обострению вооруженного конфликта.

Грымчак уверен, что Украине необходимо продолжать финансирование армии на самом высоком уровне, однако в бюджете на 2021 год затраты на нее, напротив, существенно снижены. По мнению бывшего министра, это ошибочный путь.

Кроме того, Грымчак считает, что виновницей событий на Донбассе является Москва, которая не предпринимает никаких шагов для решения конфликта. По словам экс-министра, действующий президент Владимир Зеленский сам начинает понимать, что «мира в глазах» можно и не увидеть.

Напомним, что конфликт на Донбассе начался в 2014 году. Еще через год был объявлен режим прекращения огня, однако как Украина, так и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР регулярно заявляют о нарушениях перемирия.

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