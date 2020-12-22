Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что разрыв соглашений, определяющих нераспространение ядерного оружия ничем не грозит его стране. По словам полковника ВСУ в запасе, у Европы гораздо больше шансов получить ядерный удар от РФ, чем у Украины, так как последняя находится слишком близко к России.

Жданов также отметил, что РФ рано или поздно перебросит ядерное оружие в Крым. Он предложил начертить круг в 5000 км с центром на Крымском полуострове и посмотреть, что из этого получится.

«Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии». Военный эксперт Олег Жданов.

Целесообразность нанесения ударов по африканскому континенту или скандинавским странам специалист не уточнил. Но отметил, что украинцы могут быть по этому поводу спокойны, так как Россия не будет направлять на них свои ядерные боеголовки.

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что преодоление Украиной политического и экономического кризиса в ее интересах, поэтому все обвинения в эскалации конфликта не имеют под собой никаких основания.