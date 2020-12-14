Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сайте MilitaryAviation.in.UA появились фотографии истребителя Миг-29, полностью покрытого ледовой коркой. Авторы снимка утверждают, что резкое похолодание, а также просыпавшийся с неба ледяной дождь сорвали самолету планы заступить на боевое дежурство.

Пользователи отреагировали на фотографию с юмором. Они вспомнили заявление замминистра обороны Украины Александра Миронюка о том, что МиГ после модернизации в Израиле будет верно служить стране еще 10 лет. Комментаторы заявили, что если погода в ближайшее время не улучшится, то самолет так и простоит под слоем льда до 2030, а то и до 2035 года. Они также посоветовали украинцам заказать морозильную камеру, чтобы поддерживать истребитель в таком же состоянии с наступлением весны.

Некоторые пользователи также предложили украинским военным вооружиться молотком, зубилом и дрелью, чтобы очистить поверхности самолета ото льда.

О проблеме обледенения истребителей несколько лет назад вспоминали руководители ВВС Украины. Однако тогда они так и не нашли ее решения, так как у армии банально нет денег на содержание ангаров для боевых самолетов.

Вам может понравиться

Михаил Горбачев назвал место своих будущих похорон

В документальном фильме «Горбачев. Рай», который недавно появился на экранах, первый президент…

В России создан инновационный зенитно-лазерный комплекс

Российские военные конструкторы постоянно заняты разработками  современных видов вооружений и часто демонстрируют…

Аналитики Foreign Affairs заявили, что США проигрывает России и Китаю в военной сфере

Военные эксперты издания Foreign Affairs уверены, что Соединенные Штаты в настоящее время…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 7 °C |