На сайте MilitaryAviation.in.UA появились фотографии истребителя Миг-29, полностью покрытого ледовой коркой. Авторы снимка утверждают, что резкое похолодание, а также просыпавшийся с неба ледяной дождь сорвали самолету планы заступить на боевое дежурство.

Пользователи отреагировали на фотографию с юмором. Они вспомнили заявление замминистра обороны Украины Александра Миронюка о том, что МиГ после модернизации в Израиле будет верно служить стране еще 10 лет. Комментаторы заявили, что если погода в ближайшее время не улучшится, то самолет так и простоит под слоем льда до 2030, а то и до 2035 года. Они также посоветовали украинцам заказать морозильную камеру, чтобы поддерживать истребитель в таком же состоянии с наступлением весны.

Некоторые пользователи также предложили украинским военным вооружиться молотком, зубилом и дрелью, чтобы очистить поверхности самолета ото льда.

О проблеме обледенения истребителей несколько лет назад вспоминали руководители ВВС Украины. Однако тогда они так и не нашли ее решения, так как у армии банально нет денег на содержание ангаров для боевых самолетов.