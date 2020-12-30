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В социальной сети ВКонтакте в одной из групп появились фотографии и сообщения о том, что в Гатчине на Соборной улице слегка «приуныла» новогодняя ель, упав на бок.

Отмечается, что данный инцидент произошел в ночь на 30 декабря. Причина случившегося неизвестна. В этот момент времени синоптики не зафиксировали в городе шквалистого ветра. Пользователи при этом начали шутить на данную тему. К примеру, один из них отметил, что елка решила отдохнуть от 2020 года, а другой сообщил, что «Новый год еще не наступил, а елка уже в салат».

По словам автора поста, власти Гатчины дали обещание, что в самое ближайшее время «поднимут на ноги» символ новогодних праздников. Возможно, после этого они выяснят причину случившегося, чтобы ель снова не упала прямо на Новый год.

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