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Эксперты предупредили о новом способе мошенников кражи денег у россиян.

Как сообщается, злоумышленники звонят россиянам, и представляются сотрудниками банка. Затем они рассказывают о «выгодном» новогоднем предложении. К примеру, это может быть вклад с повышенной доходностью. При этом мошенники сообщают, что информации об этом предложении на официальном сайте ещё не была представлена.

Для того, чтобы ознакомиться с условиями предложения, мошенники дают ссылку на сайт, весьма похожий на сайт банка. Клиент вводит свои данные для входа в личные кабинет, но в итоге эти сведения становятся известны аферистам.

Как отмечается, сейчас настоящие банки также много звонят своим клиентам с предложениями, поэтому на подобную уловку мошенников попадается немало людей. По словам экспертов, схема уникальна тем, что злоумышленники не запугивают свою жертву возможностью потери денег со счёта, а пытаются играть на его жадности.

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