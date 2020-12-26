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В эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял участие рэпер Моргенштерн.

Как оказалось, артист пришёл поддержать своего друга Славу Марлоу, который пришёл искать себе невесту. Однако и самому рэперу было уделено немало внимания. Так, ведущая Лариса Гузеева ещё раньше заметила сильную схожесть артиста с историком моды Александром Васильевым, и пригласила его на передачу.

Ведущая объяснила, что люди бывают похожи, но у Моргенштерна и Васильева схожи лепка головы, уши, овал лица, размер лба, брови и челюсти. Для того, чтобы выяснить точно, не являются ли они отцом и сыном, Гузеева попросила сделать их ДНК-тест.

По словам Васильева, он был в Уфе, откуда рэпер родом, в 90-е. Однако в эфире передачи результаты ДНК-теста так и не были озвучены. Вместо этого девушка, вышедшая оглашать результаты, исполнила индийский танец. Моргенштерн и Васильев присоединились к ней.

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