Министерство обороны России продемонстрировало десантирование морских пехотинцев с парашютом в формате 360 градусов.

Как отмечается, прыжки в ходе практического занятия отработали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского. Прыжок снимался на видеокамеру, которая была прикреплена к защитному шлему одного из курсантов.

Видеозапись была опубликована на YouTube-канале ведомства. Во время просмотра ролика можно самостоятельно управлять камерой и увидеть, как курсант десантируется и ведёт ответный огонь из автомата. Благодаря формату «360 градусов» у зрителя, как отмечается, возникает ощущение полного погружения в происходящее. Также в министерстве отметили, что особого эффекта можно достичь, если смотреть видео в очках или шлеме виртуальной реальности.