Успешное использование ВС Азербайджана беспилотной авиации заставило российское военное ведомство совсем по иному взглянуть на процесс создания этих аппаратов. Его представители заявили, что действующие ныне программы разработки БПЛА будут тщательно пересмотрены, а некоторые из них – вообще закрыты. Взамен вполне возможно появление новых проектов.

Главной задачей сейчас является изготовление многоцелевых дронов, которые смогут выполнять широкий круг задач, а также обладать высоким потенциалом для использования в боевых действиях.

На первых порах планируется модернизировать под эти требования два наиболее перспективных беспилотных аппарата – «Орлан-10» и «Элерон». Все остальные разработки будут ждать своего часа. Многие из них планируется заменить совершенно новыми проектами для достижения целей Минобороны.