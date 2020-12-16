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На видеохостинге YouTube российским оборонным ведомством был размещен ролик, на котором показывается загрузка МБР с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» в пусковую шахту.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Оренбургская ракетная дивизия везет ракету УР-100Н УТТХ к месту размещения. После этого демонстрируется открытие шахтового люка, закрепление МБР к установщику и ее загрузка в шахту. В конце крышка снова закрывается.

Ранее Сергей Шойгу, глава Минобороны России, сообщил о необходимости подготовить до конца 2020 года в Оренбургской области инфраструктуру для размещения двух новых ракет гиперзвуковой системы «Авангард». В СМИ напоминают, что это оружие способно лететь со скоростью более 20 Махов.

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