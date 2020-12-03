До тех пор, пока Нагорный Карабах не получит свое законное право на самоопределение, ни и каком урегулировании конфликта на Кавказе не может быть и речи. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян. Он подчеркнул, что это право должно быть признано всем мировым сообществом.

По словам Айвазяна, после подписания соглашения о мире вопрос статуса Арцаха (самоназвание непризнанной республики) так и остался открытым. Между тем, в Карабахе живут достойные и имеющие право на свободу люди, для которых эта земля является исторической родиной.

Напомним, что договор о прекращении огня был подписан 10 ноября. Согласно этому документу Азербайджан получил под свой контроль три района Нагорного Карабаха. На территорию НКР вошли российские миротворцы. Вопрос о статусе НКР в соглашении не рассматривался.