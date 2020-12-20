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Клинические психологи, педиатры и «взрослые» врачи, ученые и преподаватели составили открытое письмо главе британского правительства Борису Джонсону и потребовали отметить обязательное ношение масок школьниками. Они уверены, что это требование идет вразрез с рекомендациями ВОЗ, а также формирует в британском обществе «атмосферу страха».

Подписанты документа заявляют, что официальные рекомендации не требуют от школьников постоянно носить маски. Однако руководства школ поступают в точности до наоборот, заставляя детей надевать эти средства защиты во время уроков.

По словам авторов письма, ВОЗ рекомендует сперва изучить, каким образом постоянное ношение масок скажется на здоровье детей и на их дальнейшем развитии. Только после этого можно принимать какие-либо решение. Но в Британии никаких исследований не проводилось. Между тем, дети вынуждены носить маски, хотя они абсолютно не нужны в школе и потенциально опасны для учеников.

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