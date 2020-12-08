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Южнокорейские ученые научились делать человека невидимым. Предполагается, что материал, разработанный инженерами, будет надежно скрывать военнослужащих не только от посторонних глаз, но и от тепловизионного оборудования.

Разработчики пояснили, что материал состоит из соединенных между собой «камер» с жидкими кристаллами. Которые обладают способностью адаптироваться под температуру окружающего воздуха. Кроме того, они моментально изменяют цвет, обеспечивая надежную маскировку своему носителю

В качестве эксперимента инженеры наклеили на руку испытуемому пластырь, который заранее подготовили для демонстрации возможностей нового материала. Он моментально менял цвета, в зависимости от окружающей цветовой обстановки. Впрочем, потом специалисты признались, что немного схитрили, изменяя цвета вручную.

Сообщается, что военные уже проявили интерес в отношении столь уникального маскирующего материала. Однако разработчики заявляют, что необходимо долго дорабатывать изобретение, чтобы наделить его заявленными возможностями.

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