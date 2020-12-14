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В Инстаграм-аккаунте Максима Галкина появились новые фотографии из семейного альбома. Известный телеведущий чаще всего проводит досуг именно в кругу семьи, поэтому снимки стали появляться с завидной регулярностью.

На этот раз Максим заснял именитую супругу Аллу Пугачеву в домашних тапочках и халате. Примадонна позировала для фото без макияжа, но все давно знают, что она абсолютно не комплексует по этому поводу.

Также в аккаунте юмориста очень много фотографий с детьми. Глядя на них, несложно понять, как сильно супруги любят своих наследников. Они собирают их в школу и встречают с учебы вместе, поддерживают любые их детские идеи.

В одном из интервью Галкин заявил, что инициатором появления на свет Гарри и Лизы была именно Пугачева. Ей очень хотелось немного побыть бабушкой, однако, по мнению Максима, она сумела стать самой настоящей мамой. Причем самой лучшей из всех.

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