По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, мир вновь движется к холодной войне и гонке вооружений, которая не будет ничем контролироваться. Международный порядок, по его словам, скатывается к состоянию «управляемого хаоса», виновником чего являются крупнейшие глобальные игроки.

Президент Беларуси призвал обратить внимание на беспорядки, которые с завидным постоянством вспыхивают в Соединенных Штатах и Европе. Он пояснил, что их объясняют недовольством из-за пандемии коронавируса и мер, предпринятых для предотвращения его распространения. Однако на самом деле проблема кроется глубже.

Лукашенко заявил, что европейские государства и США так и не смогли отыскать баланс между мерами, направленными на обеспечение национальной безопасности и свободами, которые предоставляются гражданам. Зато они навязывают другим странам двойные стандарты – обрушивают на них критику за малейшие нарушения свобод, называя их деспотизмом, но сами подавляют любые протесты жесткими методами и считают это поддержанием законности и правопорядка.