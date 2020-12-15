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Лолита Милявская вновь поругалась с музыкальным критиком Сергеем Соседовым в эфире НТВ.

Как отмечается, поводом для начала перепалки послужила критика Соседова современной музыки. В эфире передачи «Суперстар! Возвращение» он сравнил «настоящую эстраду» и современную музыку не в пользу последней. Так, новые песни он назвал посредственными мелодически и по смыслу. Находящиеся в трендах композиции критик назвал «невнятными», а лирику – набором слов со слабым смыслом.

Милявская в ответ назвала слова Соседова вкусовщиной, а также раскритиковала его за то, что он не понимает современные тренды и музыкальную эстетику. После того, как Соседов попытался ей ответить и выразить несогласие с её позицией, Лолита сравнила его с 180-летней бабкой.

К слову, другие судьи также не поддержали Соседова. К примеру, продюсер Виктор Дробыш заявил, что те же самые слова критик говорил и 10, и 20 лет назад.

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