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Певица Лолита приняла участие в шоу Антона Беляева LAB, которые выходит на платформе Яндекс.Эфир.

В эфире передачи певица исполнила один из хитов рэпера Моргенштерна – Cadillac. Её музыкальным сопровождением были скрипки и целый хор на бэк-вокале. По словам Лолиты, когда она услышала эту песню впервые, она даже не смогла разобрать слов, однако считает идею записать кавер на неё весьма удачной.

Сделать кавер на песню Моргенштерна певице предложил Беляев. Лолита выразила надежду, что её кавер поможет старшему поколению понять смысл данной композиции.

По мнению Лолиты, её участие в шоу является лучшим музыкальным итогом «этого странного года», и призвала своих поклонников обязательно просмотреть этот выпуск, ведь в нём она поёт неприличные песни и делает это, по собственному признанию, очень хорошо.

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