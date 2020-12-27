Американская эпатажная певица Леди Гага, по слухам, может появиться в экранизации игры Bayonetta. Причём эпатажной певице будет отведена роль главной героини – ведьмы, чьё имя идентично названию игры.

Как отмечается, артистка является поклонницей игры. Однажды она заявила, что эта игра затягивает её на всю ночь. Кроме того, не так давно она представила клип Rain on Me, где появилась в образе, напоминающем главную героиню игры.

Согласно информации инсайдера Дэниела Рихтмана, продюсеры заметили любовь артистки к игре, и ведут с ней переговоры по поводу ей участия в съёмках. Как указывается, Леди Гага может сыграть роль ведьмы Байонетты. Рихтман считает, что вопрос по поводу её участия в съёмках решат до конца этого года. Также сообщается, что экранизацией игры занимается компания Sony Pictures.