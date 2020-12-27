В доме, расположенном в непосредственной близости от ТРЦ «Премьер» в центральной части Тюмени, появилась в продаже несколько необычная квартира. Она находится на 24 этаже элитного здания, а главной ее особенностью является ванная комната.

Владелец квартиры оснастил ее самыми современными технологиями. Так, в ванной комнате располагается сауна, где можно попариться и нырнуть в бассейн. Кроме того, жилище оснащено инновационной системой кондиционирования, которая не только охлаждает или подогревает воздух, но еще и дополняется функциями его увлажнения и осушения.

Еще одна интересная инновация – это встроенный пылесос, который управляет оборудованием для наведения порядка во всех комнатах. Отопительные радиаторы изготовлены по эксклюзивно разработанному дизайну и являются частью оформления интерьера. Стоимость необычной квартиры составляет 10 миллионов рублей.