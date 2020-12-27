Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В доме, расположенном в непосредственной близости от ТРЦ «Премьер» в центральной части Тюмени, появилась в продаже несколько необычная квартира. Она находится на 24 этаже элитного здания, а главной ее особенностью является ванная комната.

Владелец квартиры оснастил ее самыми современными технологиями. Так, в ванной комнате располагается сауна, где можно попариться и нырнуть в бассейн. Кроме того, жилище оснащено инновационной системой кондиционирования, которая не только охлаждает или подогревает воздух, но еще и дополняется функциями его увлажнения и осушения.

Еще одна интересная инновация – это встроенный пылесос, который управляет оборудованием для наведения порядка во всех комнатах. Отопительные радиаторы изготовлены по эксклюзивно разработанному дизайну и являются частью оформления интерьера. Стоимость необычной квартиры составляет 10 миллионов рублей.

Вам может понравиться

Украинец установил капкан от воров и поймал в него собственную дочь

Представители национальной полиции Одесской области сообщили, что две 6-летние девочки угодили в…

Турецкие военные в январе подключатся к наблюдению за ситуацией в Карабахе

В январе на территории Азербайджана заработает мониторинговый центр, функционирование которого будет обеспечиваться…

Полковники запаса рассказали о военной поддержке ЦАР Россией

27 декабря проходят выборы президента в Центральноафриканской республике, поэтому правительство страны заранее…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 декабря – переменная облачность, до -7 °C | город Мытищи: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 27 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 27 декабря – небольшая облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 27 декабря – пасмурно, до 10 °C |