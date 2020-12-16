Кинокритики оценили фильм «Чудо-женщина: 1984». Как сообщается, несмотря на внушительное количество голосов, фильм был оценен хуже первой части.

Так, кинолента набрала 88% голосов критиков. При этом первый фильм «Чудо-женщина» был оценен на 5% выше. Рейтинг был составлен на основе рецензий 60-ти профессиональных критиков.

По мнению некоторых экспертов, продолжение «Чудо-женщины» обеспечивает острые ощущения, но при этом имеет те же недостатки, что и первая часть. Также отмечается, что фильм бросает вызов многим боевикам, где в роли главных героев выступают мужчины, и в целом в данном супергеройском фильме есть всё, что оценит аудитория.

В России «Чудо-женщина: 1984» выйдет лишь 14 января следующего года, в то время как в некоторых странах его начали показывать уже 16 декабря.