Музыкальный критик Сергей Соседов пожаловался на Лолиту Милявскую.

Как сообщил Соседов, конфликт с Милявской произошёл во время съёмок шоу «Суперстар». В какой-то момент Лолита по непонятной причине начала слишком агрессивно себя вести по отношению к критику. При этом до съёмок они были в весьма хороших отношениях, так что подобное поведение Соседова изрядно удивило.

Критик рассказал, что к напору и претензиям Лолиты не был готов, и потому был весьма обескуражен, так как зрители это видят. Впрочем, в монтаже наиболее тяжёлые куски были вырезаны.

Соседов пожаловался руководству НТВ на певицу, так как в такой атмосфере ему было тяжело работать. Он объяснил это тем, что в кадре должен демонстрировать хорошее настроение и улыбаться, но это невозможно сделать под нападками. Он выразил надежду, что его жалобу не проигнорируют.