Кристина Орбакайте в недавнем интервью рассказала, что хотела бы встретить Новый год вместе со своей мамой, Аллой Пугачевой.

Как объяснила певица, Новый год является семейным праздником, и ей хотелось бы встречать его в кругу семьи, с мужем, детьми, родителями, и другими ближайшими родственниками. Однако из-за специфики их профессии собраться в новогоднюю ночь за одним столом удаётся далеко не всегда. Порой им приходится выступать не только в другом городе, но и в другой стране.

Также Орбакайте отметила, что очень ждёт этот Новый год и надеется, что они всё же смогут собраться большой семьёй во время пандемии. Кроме того, певица отметила, что не жалеет, что из-за коронавируса у неё была отменена большая часть концертов, так как это время она смогла провести вместе с семьёй.