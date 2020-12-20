Кристина Асмус поделилась в Instagram утренней «бесстыжей» фотографией.

В кадре актриса позирует в постели в полупрозрачной ночной рубашке, сквозь которую просвечивает чёрное нижнее бельё и её грудь. Асмус частично прикрылась одеялом. В подписи к публикации актриса поинтересовалась у подписчиков, как у них проходят выходные, и отметила, что у неё совсем не так, как на «бесстыжей фотке».

Как отмечается, Кристина недавно кардинально поменяла свой образ ради съёмок – перекрасилась в брюнетку и подстриглась. После этого она стала чаще делать публикации, демонстрируя новый образ.

В комментариях поклонники выразили восхищение актрисой. Они назвали её «хорошенькой» и «безумно красивой», и попросили почаще выкладывать подобные кадры. Некоторые отметили, что новый образ очень сильно идёт актрисе.