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Кристина Асмус поделилась в Instagram утренней «бесстыжей» фотографией.

В кадре актриса позирует в постели в полупрозрачной ночной рубашке, сквозь которую просвечивает чёрное нижнее бельё и её грудь. Асмус частично прикрылась одеялом. В подписи к публикации актриса поинтересовалась у подписчиков, как у них проходят выходные, и отметила, что у неё совсем не так, как на «бесстыжей фотке».

Как отмечается, Кристина недавно кардинально поменяла свой образ ради съёмок – перекрасилась в брюнетку и подстриглась. После этого она стала чаще делать публикации, демонстрируя новый образ.

В комментариях поклонники выразили восхищение актрисой. Они назвали её «хорошенькой» и «безумно красивой», и попросили почаще выкладывать подобные кадры. Некоторые отметили, что новый образ очень сильно идёт актрисе.

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