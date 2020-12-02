Перинатальный центр Саратова, который из-за пандемии был временно перепрофилирован в ковид-госпиталь, проверят на соблюдение эпидемиологических и санитарных норм. Указание о проведении проверки дал глава регионального Минздрава Олег Костин после жалоб одной из пациенток учреждения.

Женщина обратилась и в Минздрав, и в прессу, рассказав о том, что сотрудники госпиталя нарушают права человека. По ее словам, пациенты с положительными и отрицательными результатами тестов на коронавирус размещаются в учреждении в одной и той же палате. Помимо этого, людей вынуждают переходить из одной палаты в другую с уже использованным бельем. Олег Костин заявил, что такая ситуация недопустима, так как экономия на постели может негативно повлиять на ситуацию с Covid в регионе.

Советник министра Александр Колоколов дал комментарий на жалобы пациентки. Он заявил, что буквально неделю назад Олег Костин лично посещал ковидный госпиталь в перинатальном центре. И тогда никаких нарушений обнаружено не было.