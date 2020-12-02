«Корейский зомби» Чон Чхан Сон, который выступает в полулегком весе UFC, бросил перчатку российскому бойцу Забиту Магомедшарипову. Он заявил, что намерен стать его следующим соперником, чтобы одержать очередную победу на пути к титульному бою.

Кроме того, Чон Чхан Сон намеревается продемонстрировать, что способен биться даже против «самого горячего бойца в дивизионе» и списывать его рано. Он подчеркнул, что если Магомедшарипов не захочет принимать вызов, он поймет его решение.

«Корейский зомби» считает себя и Магомедшарипова «артистами», поэтому уверен, что бой между ними будет очень захватывающим. При этом поединок будет иметь большое значение для обоих бойцов.

33-летний Чон Чхан Сон имеет в своем активе 16 побед из 22 поединков. Последний бой “Корейский зомби” провел против Брайана Ортеги из США и проиграл по решению судей. Магомедшарипов за карьеру уступил лишь однажды, одержав победу в 18 остальных боях. Последний бой российского бойца состоялся в бою с Келвином Каттаром из США.