В Санкт-Петербурге более половины всех компаний, а именно, 55%, не собираются проводить корпоративы в эти новогодние праздники.

Впрочем, среди них 45% компаний в принципе не имеют традиции устраивать корпоративы. Также отмечается, что ещё 15% компаний, несмотря на пандемию коронавируса, всё же собираются провести встречу коллег в праздничной обстановке. Остальные же ещё не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Кроме того, указывается, что каждый третий житель города собирается сделать своим коллегам новогодний презент. 16% сотрудников компаний устраивают игру «Тайный Санта». Это, как уточняется, выше, чем в среднем по России. На подарки коллегам в основном уходит от 500 до 1000 рублей. Также ещё 11% опрошенных получают подарки к Новому году от руководства.