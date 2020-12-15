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Представители алтайского отделения КПРФ призвали Виктора Томенко, губернатора региона, начать расследование в связи с огромным ростом смертности в Алтайском крае.

Отмечается, что с января по октябрь текущего года в крае скончалось на 1,78 тысячи человек больше, чем за тот же отрезок времени прошлого года. При этом коронавирусная инфекция, согласно официальным данным, унесла жизни только 297 пациентов. Коммунисты отмечают, что COVID-19 является опасной болезнью, но нельзя из-за нее игнорировать иные заболевания.

В соответствующем заявлении говорится, что система здравоохранения региона была не готова к пандемии. В медучреждениях не хватает врачей, средств индивидуальной защиты и оборудования. Остается также нерешенным вопрос с дополнительными выплатами для медиков.

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