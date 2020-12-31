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Впервые в американской истории авианосцем, на вооружении которого имеется ядерное оружие, будет командовать женщина. Этой чести удостоилась капитан Эми Бауэрншмидт, которая получила в свое полное распоряжение боевой корабль Abraham Lincoln.

Сама Бауэрншмидт отметила, что чрезвычайно серьезно относится к своему назначению и не подведет руководством американских ВМС. До этого она успешно справлялась с должностью помощника капитана на этом же авианосце.

Военную карьеру женщина начала еще в 1994 году, когда успешно закончила Академию ВМС. Как раз в этом году представительницам прекрасной части человечества наконец позволили служить на американских боевых кораблях, в чем Эми увидела знак для себя. Впрочем, служба началась отнюдь не с кораблей, а с боевой авиации. С 1996 года Бауэрншмидт успела послужить в нескольких эскадрильях военных вертолетов и хорошо зарекомендовала себя. Только после этого ее назначили помощником капитана на авианосец Abraham Lincoln.

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