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В издании The Times of India, сославшись на источники в правительстве Индии, сообщили, что КНР начала возведение военных лагерей рядом с китайско-индийской границей.

Согласно словам собеседников информационного агентства, Китай строит военные объекты на протяжении всей линии фактического контроля (LAC), желая увеличить боевую готовность своей армии в случае вероятного конфликта с Индией. Создаются как минимум 20 лагерей на фоне напряженной обстановки в восточной части Ладакха.

Разведывательные службы Индии отмечают, что китайские вооруженные силы построили новые зоны для размещения ракет класса «земля-воздух» рядом с LAC, а также передислоцировали в данный район транспортные самолеты и ударные БПЛА. На территории Ладакха в настоящее время находятся 60 00 военнослужащих Китая.

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