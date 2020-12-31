Китай засекретил все исследования, связанные с изучением коронавируса и его происхождением – теперь они являются государственной тайной. Кроме того, при правительстве страны создана комиссия, которая проверяет все публикации о подобных исследований и принимает решение о возможности их обнародования.

Сотрудники спецслужб Китая также не пропускают представителей СМИ на находящиеся на территории страны объекта, которые так или иначе связаны с распространением коронавирусной инфекции. Так, в список запрещенных попала шахта, на которой шесть человек заразились загадочным вирусом RaTG13 еще 8 лет назад, а также пещеры, являющиеся местом жительства летучих мышей.

Власти страны тратят десятки миллионов долларов, выдавая гранты ученым, изучающим коронавирус. Причем все получатели этих средств так или иначе связаны со спецслужбами Китая. Кроме того, все выводы исследований тщательно проверяются и не могут выходить за пределы государства. Последнее требование сильно осложняет проведение совместных научных экспериментов в связке с учеными из-за рубежа.