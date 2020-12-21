Разведка США сообщает, что в Китае проходят «испытания на людях» в рядах Народно-освободительной армии. Правительство страны планирует сделать солдат, биологические возможности которых будут шире, чем у простого человека. Такое заявление было предоставлено директором американской разведки Джоном Рэтклиффом.

Он опубликовал свою статью в Wall Street Journal, в которой сделал соответствующее заявление. Он также подчеркнул, что Китай является угрозой для США с точки зрения национальной безопасности.

«Пекин готов пойти на что угодно в погоне за властью», – написал Рэтклифф, бывший член республиканской партии в Конгрессе из Техаса.

Его кабинет и ЦРУ не смогли сразу объяснить, что имеется в виду под термином «суперсолдат». Годом ранее два ученых из США предоставили доклад, в котором оценивались амбиции Китая в сфере биотехнологий для армии. Ученые подчеркнули наличие признаков, что Китай интересуется генетическим редактированием, чтобы сделать людей, а возможно, только солдат более выносливыми.

В частности, ученые обратили внимание на исследования Китая с использованием инструмента редактирования генов CRISPR. CRISPR использовался для лечения генетических заболеваний и модификации растений. Однако, по мнению западных ученых, применять инструмент для улучшения физически здоровых людей неэтично.

«На данный момент применение CRISPR для создания более выносливых и функциональных солдат является гипотетической возможностью. Однако есть признаки того, что китайские ученые в военной сфере исследуют потенциал технологии», – рассказывает Эльза Каниа, эксперт по китайским оборонным технологиям и Уилсон ВорнДик, консультант по вопросам Китая и бывший офицера ВМС.

Ученые подчеркнули, что военные из Китая оценивают революционность идеи биотехнологий с точки зрения военного потенциала.

Они отметили, что один китайский генерал заявил в 2017 году, что «современные биотехнологии и интеграция их с другими областями, могут стать прорывом в военной сфере».

ВорнДик отметил, что его меньше беспокоит преимущество на поле боя, которое может дать такое «улучшение», чем последствия вмешательства в человеческие гены.

«Когда мы начинаем экспериментировать с генетикой живых организмов, последствия могут быть непредсказуемыми», – отмечает он.

Представители правительства Китая не предоставили комментарии.

Общий посыл авторского мнения Рэтклиффа заключается в том, что Китай – опасный противник, угрожающий американской экономической и национальной безопасности.

«КНР – величайшая для Америки угроза на сегодняшний день. Это угроза демократии и свободе во всем мире с сороковых годов», – подчеркнул он. «Разведданные точно указывают на планы Китая по доминированию над США и остальной частью планеты в экономическом, военном и технологическом плане».

В интервью Fox News Рэтклифф призвал избранного президента Джо Байдена «быть честным» в отношении Китая.

Как сообщал NBC News, Байден и его советники по внешней политике согласны с тем, что Китай представляет собой серьезную угрозу, но они считают, что администрация Трампа не смогла должным образом на нее ответить.

Ранее стало известно о схожих планах французского правительство, также задумавшего создание “бионических солдат”.