Безопасность на море у берегов Сомали теперь будет обеспечивать группировка американских десантных кораблей. Сообщается, что к побережью этого государства отправлены два морских транспортника-дока – Somerset и San Diego, а также флагман Makin Island.

На этих кораблях к берегам Сомали прибыли 5 000 морских пехотинцев США, в задачи которых входит проведение наземных и морских операций, а также участие в совместных мероприятиях с американской авиацией.

Генерал-майор Дагвин Андерсон, который командует переброской моряков и специальных подразделений, заявил, что США намерены продемонстрировать способность объединять силы нескольких родов войск для решения внезапно возникших проблем. Он также отметил, что взаимодействие морской пехоты, флота и авиации и в будущем будет демонстрироваться в ходе боевых действий на африканском континенте.