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Российский истребитель пятого поколения Су-57 вполне может получить не только экспортную двухместную, но еще и палубную версию. Информация об этом появилась на портале Avia. Pro, эксперты которого порассуждали о целесообразности такой модификации наиболее перспективного боевого самолета.

Сейчас известно, что работы над палубной версией вошли в завершающую стадию, однако ждать, что она появится завтра-послезавтра не стоит. Скорее всего, конструкторы приурочат появление нового Су-57 к завершению ремонта и испытаний авианосца «Адмирал Кузнецов». Напомним, что этот крейсер не прошел проверку Сирией, поэтому сейчас устраняются все его неполадки и недоработки.

Перспективы палубного Су-57 выглядят совсем неплохо. На российском авианосце может разместиться до 12 таких самолетов. Учитывая их боевые возможности, отличную маневренность, а также скрытность, можно говорить о том, что ВМФ получит весьма достойное усиление.

Помимо этого, уже сейчас к палубным истребителям 5 поколения проявляют большой интерес Китай и Индия. В их арсенале также имеются авианосцы, однако самолетов, способных взлетать с палубы и обладающих такими же возможностями, как Су-57 нет, и в ближайшее время не появится.

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