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Представители южнокорейского Минобороны выразили обеспокоенность появлением у своих границ 15 российских и четырех китайских самолетов. Стратегические бомбардировщики двух стран попали в зону опознавания средств ПВО, поэтому Южная Корея была вынуждена поднимать истребители.

Российское военное ведомство уже прокомментировало сложившуюся ситуацию. Бомбардировщики России и Китая, по словам пресс-службы Минобороны, проводили патрулирование над Восточно-Китайским и Японским морями. При этом самолеты не нарушали никаких международных правил и не вторгались в воздушное пространство других стран.

Подобная ситуация возникает уже во второй раз. Все дело в том, что зона опознавания южнокорейских ПВО частично перекрывает международную зону, открытую для полетов. Однако Сеул требует хотя бы за 60 минут до входа воздушных судов в данное пространство, предоставлять полетные планы.

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