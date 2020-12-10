Актриса Ирина Пегова раскрыла победителей шоу «Ледниковый период» в комментарии к одной из публикаций в Instagram.

Как сообщается, комментарий с указанием победителей шоу был оставлен под фото, на котором Ирина сидит на стойке бара с торчащими вверх волосами. Одна из подписчиц попросила Пегову рассказать, кто же является победителем в «Ледниковом периоде», и актриса не стала отмалчиваться.

Согласно её словам, победителями станут Александр Энберт и Ольга Кузьмина, которые, к слову, являются фаворитами у зрителей. Подписчики восприняли новость неоднозначно – некоторые заметили, что пара ставит яркие и эмоциональные номера, другие заявили, что теперь смотреть шоу неинтересно.

Впрочем, позднее Пегова удалила свой комментарий.