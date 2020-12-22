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Илья Авербух поделился с поклонниками своими эмоциями после свадьбы с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Как отмечается, Авербух и Арзамасова свои отношения долго скрывали, как и предстоящее бракосочетание. Об их романе стало известно в июле, но официально они подтвердили свои отношения лишь в сентябре. Поженились они 20 декабря в одном из столичных ЗАГСов, и сообщили об этом поклонникам, опубликовав видео с церемонии.

По словам Авербуха, они обещали рассказывать о своей личной жизни только тогда, когда есть повод, и потому не стали скрывать это важное для них событие. Также он отметил, что для него с Елизаветой медовый месяц начался ещё с тех пор, как они вместе, и они надеются сохранить его на всю жизнь. В завершение хореограф выразил благодарность всем за добрые и тёплые слова, и пожелал им любви и счастья.

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