В прошедшее воскресенье, как сообщает издание avia.pro, Греция провела атаку по самолётам Турции.

Как сообщается, огонь проводился с ЗРК С-300 «Фаворит». Удар направлялся на турецкие самолёты, которые находись поблизости от острова Крит. Также указывается, что Греция проигнорировала требования НАТО о деэскалации ситуации.

В итоге Греция выпустила две ракеты в направлении самолётов Турции. Ракеты затем самоуничтожились, что говорит о том, что Греция устроила проверку своих комплексов, а также указала Турции на готовность в случае необходимости использовать комплексы всерьёз.

Российские С-300 на вооружении Греции появились после того, как страна приобрела их у Кипра. Тот, в свою очередь, купил ЗРК у России, но не смог их использовать из-за угроз Турции в 1997 году. В итоге Кипр отказался от С-300 в пользу Греции в обмен на военное оборудование.