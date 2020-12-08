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Госдума поддержала законопроект, направленный на расширение полномочий правоохранительных органов.

Как сообщается, законопроект был принят в первом чтении. Согласно ему, полиция получает право вскрывать автомобили, квартиры и дома, и оцеплять территории. Кроме того, разрешается использовать оружие в случае угрозы нападения. По словам депутата Госдумы Эрнеста Валеева, они устраняют недостатки закона «О полиции», который был принят восемь лет назад.

Впрочем, вскрывать транспортные средства можно лишь в некоторых ситуациях – когда в автомобиле заблокировано лицо, которое подозревается в совершении преступления, а также в ситуациях, когда есть опасность жизни и здоровью граждан. При отсутствии владельца должна быть обеспечена сохранность автомобиля. Кроме того, проводить оцепление территории можно по решению руководителя территориального органа.

Законопроект, как отмечается, будет ещё дорабатываться.

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  • Анна
  • 08.12.2020
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