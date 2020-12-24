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Соединенные Штаты в стремлении создать гиперзвуковое оружие в 2014 году запустили программу HAWS, в рамках которой на днях были проведены очередные испытания. Но ракета воздушного базирования в очередной раз «не взлетела», так как не смогла оторваться от стратегического бомбардировщика B-52.

Об очередных неудачных испытаниях гиперзвукового боеприпаса 22 декабря рассказало американское издание Air Force Magazine. Авторы публикации сообщают, что ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, уже не пройдет испытания в этом году, как планировалось ранее. Они перенесены на следующий год для устранения недоработок.

Представители агентства перспективных разработок американского оборонного ведомства (DARPA) заявили, что создание гиперзвуковой ракеты – это строго засекреченная программа, поэтому никакой информации по последним испытаниям 2020 года не представили. В то же время они опровергли сведения о неудачной попытке запуска HAWS в мае этого года.

Те испытания также были полностью засекречены, однако спустя месяц после их проведения одно из американских изданий рассказало о том, что ракета самопроизвольно отделилась от бомбардировщика B-52H и могла натворить немало дел, однако ее своевременно сбили военные.

Другой представитель DARPA прокомментировал последние учения, сообщив, что ракета так и не смогла отделиться от самолета, поэтому пришлось приостановить испытания.

«Проблема не в дизайне. Это просто глупая ошибка», – заявил источник.

HAWS – гиперзвуковая ракета, которая имеет небольшие габариты и развивает скорость до 6 чисел Маха. В США называют этот боеприпас «ракетой воздушного базирования». По замыслу конструкторов она должна устанавливаться не только на бомбардировщики B-52H, но и на истребители F-35 и F-15.

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