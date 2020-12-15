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Евгения Пятисоцкова, главу Привокзального округа Тулы, обвиняют в халатности из-за футбольных ворот, которые насмерть придавили школьницу в поселке Рассвет.

Данное происшествие случилось летом прошлого года во время спортивного матча. На ребенка упала тяжелая металлическая конструкция, в результате чего он получил серьезные травмы. Девочку привезли в московское медучреждение, однако врачам не удалось ее спасти. Родные погибшей утверждают, что ворота на поле не были закреплены, а удерживались только камнями.

В результате правоохранители завели уголовное дело, обвинив Пятисоцкова и Сергея Бадакина, экс-руководителя тульской аварийно-диспетчерской службы в халатности. Вчера, 14 декабря, производство по делу приостановили из-за серьезной болезни одного из подсудимых.

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