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Украинские пользователи сети высмеяли сообщение Львовского авиаремонтного завода о готовности к вылетам поврежденного ранее истребителя МиГ-29. Напомним, что летом этот самолет неудачно приземлился, в результате чего у него появились неполадки отдельных компонентов корпуса.

На предприятии отчитались, что ремонт самолета произведен в полном объеме, а также восстановлено лакокрасочной покрытие. По сообщению завода, истребитель уже прошел требуемые испытания и отправлен на место дислокации. Стоимость ремонтных и восстановительных работ не озвучивалась.

Пользователи подшутили над тем, сколько времени занял ремонт. Они поинтересовались, как можно было в течение 6 месяцев выравнивать погнувшийся фюзеляж и посоветовали в следующий раз отправлять самолет в автосервис, специалисты которого справятся быстрее.

Также предметом насмешек стало заявление о восстановлении лакокрасочного покрытия. Некоторые пользователи назвали это самым главным достижением ремонтников.

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