Представитель Генштаба ВС Беларуси Руслан Косыгин не исключает, что НАТО готовит силовую операцию против его страны. Он заявил, что активность Североатлантического блока усиливается с каждым днем.

По словам Косыгина, в непосредственной близости от границ белорусского воздушного пространства ежедневно появляется более 20 самолетов разведывательной авиации НАТО. Они наблюдают за ситуацией в республике, а также стремятся определить местоположение ключевых военных объектов.

Одновременно с разведывательными операциями, Североатлантический альянс все более активно действует в соседних государствах, граничащих с Беларусью – в Литве и Польше. НАТО увеличивает военное присутствие, перебрасывая войска из Германии и других стран. Вполне возможно, альянс делает это, чтобы оказать силовое давление на республику.

Напомним, что ранее Руслан Косыгин сообщал о наращивании НАТО ударных возможностей в Европе, а также заявлял, что имеющиеся сейчас в Румынии и Польше крылатые ракеты способны атаковать военные и гражданские объекты на территории Беларуси.