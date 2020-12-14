Генеральная прокуратура Азербайджана подготовила совместное заявление с военной прокуратурой, в которой говорится об аресте четырех военнослужащих армии республики. Они подозреваются в совершении ряда военных преступлений, за которые предстанут перед судом.

Представители двух ведомств рассказали, что азербайджанским ВС было дано распоряжение вести боевые действия в строгом соответствии с международными нормами. То есть, не атаковать те объекты противника, которые не являлись военными целями. Также под запретом было нарушение Женевской конвенции в отношении военнопленных.

Четверо военнослужащих, которые были задержаны прокуратурой, совершили акт надругательства над кладбищем армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, а также над убитыми солдатами врага. При этом они распространяли видеозаписи своих действий, которые сами же и делали, используя смартфоны.

Прокуратура возбудила против двух солдат и двух младших прапорщиков дела по статьям об осквернении могил, издевательстве над телами, а также о бесчеловечном отношении к пленным и применении пыток. В настоящий момент следствие продолжается, так как ведомство находит все новые свидетельства зверств азербайджанских военнослужащих.