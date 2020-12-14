читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Генеральная прокуратура Азербайджана подготовила совместное заявление с военной прокуратурой, в которой говорится об аресте четырех военнослужащих армии республики. Они подозреваются в совершении ряда военных преступлений, за которые предстанут перед судом.

Представители двух ведомств рассказали, что азербайджанским ВС было дано распоряжение вести боевые действия в строгом соответствии с международными нормами. То есть, не атаковать те объекты противника, которые не являлись военными целями. Также под запретом было нарушение Женевской конвенции в отношении военнопленных.

Четверо военнослужащих, которые были задержаны прокуратурой, совершили акт надругательства над кладбищем армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, а также над убитыми солдатами врага. При этом они распространяли видеозаписи своих действий, которые сами же и делали, используя смартфоны.

Прокуратура возбудила против двух солдат и двух младших прапорщиков дела по статьям об осквернении могил, издевательстве над телами, а также о бесчеловечном отношении к пленным и применении пыток. В настоящий момент следствие продолжается, так как ведомство находит все новые свидетельства зверств азербайджанских военнослужащих.

Вам может понравиться

Sohu: ракеты “Буревестник” – грозное оружие сдерживания НАТО

Россия ни в коем случае не сомневается в военной мощи Североатлантического альянса,…

Песков сообщил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

Чрезвычайная ситуация в Нагорном Карабахе купирована в минимальные сроки, заявил пресс-секретарь президента…

США вновь провалили две попытки посадить БПЛА “Гремлин” на крыло самолета

Беспилотники «Гремлин» разработаны США для атак непосредственно с воздуха. По замыслу конструкторов,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 7 °C |