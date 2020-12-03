Профессор Леонид Ивашов, возглавляющий Академию геополитических проблем, заявил, что американцы ни в коем случае не развяжут ядерную войну, так как сами боятся ее больше всех остальных. Он пояснил, что в случае начала такого конфликта первым делом пострадают сами Соединенные Штаты.

Все дело в том, что массированная ядерная атака, которую РФ или Китай предпримут сразу же после удара по ним, способна вызвать тектонические сдвиги на планете. И больше всего от них пострадает именно США. Часть страны может просто уйти под воду, что вряд ли в интересах нынешнего, да и любого другого руководства Соединенных Штатов.

Кроме того, США отлично знают о ядерном потенциале основных своих потенциальных противников – Китая и России. Поэтому они не могут не догадываться, что ответный удар будет очень жестоким. Соединенные Штаты сейчас угрожают ядерной войной, но дальше угроз дело точно не зайдет.

По мнению Ивашова, США могут применять ядерное оружие лишь в пределах какого-то одного региона. Скорее всего, это будет Ближний Восток. Но вероятность ядерной войны в масштабах всех планеты равна нулю.