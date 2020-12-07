Наташа Королева из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса, была вынуждена распустить свой коллектив, а также закрыть салон красоты.

Об этом сообщила подруга певицы Аника Керимова, являющаяся дизайнером её сценических костюмов. По словам Керимовой, Наташа держалась до последнего, так как своих артистов очень ценила, и платила им зарплату даже с учётом отсутствия концертов.

Однако концертов и выступлений в ближайшем будущем не предвидится – первый назначен только на апрель следующего года, что вынудило Королеву пойти на этот шаг. Перед роспуском своего концертного коллектива Наташа выплатила всем им премию, что, как считает Керимова, очень благородно.

Салон красоты же пришлось закрыть из-за того, что во время пандемии в него требуется вкладывать большие деньги, а это сейчас затруднительно. В итоге и от него певице пришлось отказаться.