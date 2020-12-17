Военное и политическое руководство США, которое постоянно ведет мониторинг угроз безопасности, в подавляющем большинстве случаев выделяет лишь двух вероятных противников – Россию и Китай. Причем рассматривает их по отдельности, что вполне может оказаться серьезной ошибкой.

На самом деле Китай, который уже около 10 лет занимается разработкой новейших видов оружия и вот-вот обойдет в этой сфере Россию, по больше части модернизирующую вооружения, оставшиеся после СССР, вполне может объединиться с РФ против общего врага. Если он это сделает, у США, да и у всех остальных стран НАТО могут возникнуть серьезные проблемы.

В ситуации, когда Китай объединит собственные (или скопированные) технологии с российскими, у этого альянса появится такая мощь, с которой Соединенным Штатам давно не приходилось сталкиваться. И что они будут делать тогда, пока совершенно неясно.