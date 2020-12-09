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Студия CD Projekt RED сумела привлечь к озвучке игры Cyberpunk 2077 много известных людей из разных стран. Не стала исключением и российская версия, в озвучке которой приняли участие все «звезды».

Так, искусственный интеллект Скиппи будет говорить голосом телеведущего Александра Гудкова. Диджея Стэнли озвучил Всеволод Кузнецов, голос которого хорошо известен поклонникам фильма «Довод», а также мультипликационной ленты про Покемонов.

Популярный рэп-исполнитель Элджей вместе с супругой Анастасией Ивлеевой стали голосами Кевина Кинга и Карины Ли. Наконец, Кирк Сойер был озвучен Данилой Поперечным – известным комиком, работающем в жанре стендап.

Напомним, что ранее сообщалось о выходе ролика, посвященного озвучке русской версии самой ожидаемой видеоигры года, которая уже завтра будет доступной для геймеров.

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