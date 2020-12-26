Военный эксперт Виктор Баранец обвинил российских конструкторов в помощи Америке в разработке гиперзвукового вооружения.

Согласно его словам, у США не вышло бы каких-либо успехов в создании подобного оружия, если бы не помощь неких «мерзавцев из России». Так, он сообщил, что контрразведка выявила факты контакта российских конструкторов с людьми из США. После этого американские разработчики совершили прорыв в разработке гиперзвукового вооружения. До этого же у них были проблемы в этом направлении.

Впрочем, даже в такой ситуации создание данного вида оружия в Америке ведётся не очень удачно. Так, на этой неделе в США были проведены тесты ракеты, однако они провалились. Объяснили в Америке этот провал «глупыми ошибками».