Американский военный эксперт Том Купер заявил, что Россия вводит весь мир в заблуждение сообщениями о гиперзвуковых ракетах «Кинжал». По словам специалиста, таких комплексов не существуют, а все то, что показывает и говорит РФ – не более, чем «бутафория».

Купер также назвал «Кинжал» хорошо отрежиссированным шоу-проектом, который призван напугать весь мир «новейшим российским оружием». Однако такого оружия у РФ нет и быть не может. Эксперт заявил, что неоднократно сталкивался с подобными высказываниями российских специалистов, близких к созданию гиперзвуковых комплексов, поэтому он уверен в своих словах.

Военные эксперты из РФ позволили себе не согласиться с Купером. Они сообщили, что видео с «Кинжалом» находится в открытом доступе. Причем на его кадрах можно увидеть фрагменты испытаний боеприпаса, носитель и саму ракету. А заявления американского эксперта – это лишь очередная попытка дискредитировать российскую оборонную промышленность.