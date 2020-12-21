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Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов высказался насчёт штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

Согласно заявлению Горелова, нет никаких доказательств того, что данный мутировавший штамм коронавируса заразнее на 70% чем тот, что имеется сейчас. Также он отметил, что штамм был выявлен и в других странах, а не только в Великобритании. Для того, чтобы точно выяснить опасность нового штамма, будут проводиться исследования и пристальные наблюдения.

Если же окажется, что новый штамм действительно более опасен, то, как заявил Горелов, один заболевший им человек сможет заразить ещё троих. На данный момент, по словам Горелова, штамм имеет нейтральный характер. Также специалист сообщил, в геноме коронавируса уже было выявлено около 3% мутаций, и они либо не закрепились, либо не влияют на распространение инфекции и тяжесть заболевания.

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