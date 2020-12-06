Доктор медицинских наук Николай Дурманов рассказал о людях, которые являются опаснейшими распространителями коронавируса.

Так, заразность человека с коронавирусом не зависит от того, имеются ли у него симптомы инфекции или нет. Основной фактор того, насколько больной человек опасен для остальных людей – это выделяемое им количество вируса. Таким образом, самыми заразными являются те люди, в организме которых вирус размножается с чрезмерно большой скоростью.

Но выяснить это можно только тестированием, что весьма сложно – необходимо делать тесты всем людям, даже тем, у кого нет симптомов заболевания. Также Дурманов рассказал, что в России выявляют всё больше людей, являющихся сверхраспространителями коронавируса.

В итоге соблюдение всех мер предосторожности при контактах с людьми, не только с явно заражёнными, но и теми, кто выглядит здоровым, остаётся основной мерой защиты человека от заражения.